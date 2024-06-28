Öğretmen atamalarında mülakat uygulamasının adaletsizlikler doğuracağını ve kul hakkı gaspına neden olacağını aylardır dile getirdiklerini hatırlatan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, mülakat sürecinden nemalanmaya çalışan arsızlar bulunduğunu açıkladı.

Mülakatlarla ilgili muhataplarının ısrarla sağıra yatmaya devam ettiğini anlatarak bu süreçten nemalanmaya çalışanların da sendikalarının üyelerine mesajlar yollamaları halinde atamalarının olabileceği yönünde algı oluşturduklarını kaydeden hemşehrimiz Geylan yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “ Yıllardır şahit olduğumuz üzere, mülakat süreçlerinden nemalanmaya çalışan arsızlar var. Yine peydah oldular!

İşte bir üyemizden gelen mesaj: “Eşim sıralama içerisinde ve atama bekliyoruz. Ama değişik tekliflerle muhatap oluyoruz. Torpil bul, sendikanı değiştir, eşinin ismini yazdır gibi mide bulandırıcı şeylerle karşılaşıyoruz.”

Kamu yönetimine sesleniyorum: Kamuda adeta paralel yönetim oluşturan, aymazca tutumlarıyla yıllardır kamunun içine edenlere daha ne kadar müsamaha göstereceksiniz? Yıllarca bu ülkenin insanlarını ilk atamalarda, görevde yükselmelerde, yönetici atamalarında siyasilerin, sendikaların, dernek ya da vakıfların kapısında köle etttiniz, listeler havada uçuştu, insanlarımızın hakları gasp edildi. Yine mi aynı şeyleri yaşayacağız? Buradan açık açık ifade ediyorum: üyelerimizi tehdit ederek inandıkları ile ekmekleri arasında tercihe zorlayanın

“ALNINI KARIŞLARIZ”

Aynı duruşu Bakan Yusuf Tekin’den de bekliyoruz. Sayın Bakan da çıkıp; “Ülkenin Bakanı olarak sendika, vakıf, cemiyet, dernek, bürokrat kim olursa olsun tek bir insanımızın hakkını gasp edenin alnını karışlarım çıkışını yapmalı ve öğretmen adaylarımızın muhatap olacağı muhtemel ahlaksızlıkları önlemelidir”

Editör: Haber Merkezi