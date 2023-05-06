İki takım için de büyük önem taşıyan maç bitiminde Çorum FK’nın şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor. Çorum FK kazanır, Şanlıurfaspor da evinde Bursaspor’a takılırsa, Kırmızı-Siyahlı takım İzmir’den şampiyon olarak dönecek. Menemen İlçe Stadı’nda oynanacak kritik maç, saat 15.00’te başlayacak.

2.Lig Beyaz Grupta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren ve son 3 haftaya girilirken, en yakın takipçisi Şanlıurfaspor’un 6 puan önünde, lider durumda bulunan Çorum FK, yarın 36.hafta maçında, İzmir temsilcisi Menemen FK’ya konuk olacak.

Tarihinde ilk kez 1.Lig’e bu kadar yakın olan Çorum FK, Menemen maçının Çorum’daki hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı ve Ankara’dan 17.55 uçağı ile İzmir’e gitti. İzmir’e galibiyet parolasıyla uçan kırmızı-siyahlı takımda uzun bir aradan sonra sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Son 17 maçında yenilgi yüzü görmeyen, son 9 maçını da gol yemeden kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Çorum FK’nın yarın oynanacak 36.hafta maçları sonunda şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor. Çorum FK, Menemen FK’yı yener, Şanlurfaspor da evinde Bursaspor’a takılırsa, kırmızı-siyahlı takım şampiyonluğunu ilan edecek. Çorum FK, Menemen ile berabere kalır, Şanlıurfaspor da Bursaspor’a yenilirse de Çorum temsilcisi şampiyonluğu garantileyecek.

Az da olsa ligden düşme korkusu yaşayan Menemen FK cephesinde de hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. İzmir temsilcisi, lideri yenerek ligde kalmayı büyük ölçüde garantilemek ve son 2 haftaya rahat girmek istiyor.

72 puanlı lider Çorum FK ile 44 puanlı 13.sıradaki Menemen FK arasında, yarın Menemen İlçe Stadı’nda oynanacak maç saat 15.00’te başlayacak.

(Hüseyin AŞKIN)