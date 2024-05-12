Olay dakikasına kadar, Bolusporlu taraftarlar saha kenarında ısınan Ahlatcı Çorum FK’lı yedek oyunculara küfrederek ve konfeti atarak taciz ederken, teknik direktör Yalçın Koşukavak da tribünleri galeyana getirecek davranışlar sergiledi. Bir pozisyonda, Ahlatcı Çorum FK teknik direktörü Serkan Özbalta, saha kenarına çıkıp dördüncü hakeme bir şeyler anlatırken, Bolusporlu taraftarların küfürlü tepkisiyle karşılaştı. Bunun üzerine olay yerine yakın olan Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın tepki göstermesi ve karşılıklı parmak sallamanın ardından tribün bir anda karıştı.

Neredeyse statta görevli tüm emniyet görevlileri olay yerine çağrılırken, gerilimin sona ermesinden sonra Ahlatcı Çorum FK’lı yöneticilerin bulunduğu bölüm polis ve özel güvenlik görevlileri tarafından adeta etten duvarla koruma altına alındı.