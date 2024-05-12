Yetenekli minik futbolcuları kulübe kazandırmak adına önceki gün Çorum FK Altyapı Futbol Okulu'nun açılışı gerçekleşti. 6-12 yaş grubu sporcuların yer alacağı altyapı futbol okulunun açılışını Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar gerçekleştirdi.

Çağlar, açılışta minik futbolculara ve ailelere birer konuşma yaptı. Konuşmasında Çorum FK'nın Çorum'un ortak paydası olduğuna dikkat çeken Çağlar, minik sporcuların yeteneklerini daha iyi sergilemesi ve daha iyi yerlere gelebilmesi adına Çorum FK'nın iyi bir seçenek olduğunu belirtti. Çağlar, konuşmasının sonunda minik futbolculara ve antrenörlere 4 aylık eğitim sürecinde başarılar diledi.

Çorum FK Altyapı İdari Menajeri Talip Lambacı, Çorum Futbol Okulu'nun Çorum'a hayırlı olmasını söyledi. Minik yeteneklere Çorum FK'nın kapısının açık olduğunu belirten Lambacı, " futbol okulumuz şuanki planlamamıza göre 4 ay sürecek. Bu 4 aylık süreçte okullar açık olduğu zaman Cumartesi-Pazar, okulları kapandığı zaman ise haftada 3 günlük eğitim programımız olacak. Çorum FK Akademi Ligi'nde görev yapan tüm antrenörlerimiz 4 aylık eğitim sürecinde minik futbolcularımızı en iyi şekilde hazırlayacak" dedi.

Şuana kadar 240 sporcunun başvurduğunu ifade eden Lambacı, başvuruların devam ettiğini 300-350 sporcu hedefine ulaşacaklarının da altını çizdi.



Editör: RIFAT KARA