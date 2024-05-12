Uluslararası Tenis Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan mt 200 Tekler Tenis Şampiyonası 6-12 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı. Koza Wos İnternational Tenis Merkezi'nde gerçekleşen şampiyonada Çorum Tenis İl Temsilcisi Erdal Bakırcan büyükler kategorisinde şampiyon olarak başarısına bir yenisini daha ekledi.

Şampiyona dönüşü açıklamalarda bulunan Bakırcan, başarısında eşinin ve kızının büyük bir payı olduğunu söyledi. Eşine teşekkür eden Bakırcan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'a da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Bakırcan, hedefinin Manavgat'ta yapılacak olan Türkiye Takımlar Şampiyonası son 16 finallerinde son 4'e kalıp Avrupa şampiyonasına gitmek olduğunu söyledi.

Editör: RIFAT KARA