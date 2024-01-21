Ahlatcı Çorum FK’nın Giresunspor’u 3-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü atan Geraldo, kırmızı-siyahlı formayla gol sayısını dörde yükseltti.

Giresun deplasmanında, Ahmet İlhan’ın yerine ilk on birde maça başlayan Geraldo, 17.dakikada Ahmet Sağat’ın attığı golün asistini yaparken, 77.dakikada Ahmet İlhan’ın sağdan ortasında topu kafayla ağlara göndererek farkı ikiye çıkarttı ve takımını rahatlattı. Bu gol, daha önce Ankaragücü ve Ümraniyespor formaları da giyen Geraldo’nun Türkiye kariyerindeki ilk kafa golü olarak da kayıtlara geçti.

Brezilya asıllı Angolalı kanat oyuncusu, Ahlatcı Çorum FK formasıyla daha önce Göztepe, Adanaspor ve Tuzlaspor maçlarında fileleri havalandırmıştı. Deneyimli futbolcu, Tuzlaspor’dan sonra Giresunspor’a da gol atarak bu sezon ilk kez üst üste iki maçta fileleri havalandırma başarısı gösterdi.