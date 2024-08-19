Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın geçtiğimiz günlerde işyeri yanan Çorum Marangozlar Esnaf Odası Başkanına ziyareti sırasında gerçeği yansıtmayan ifadelerle kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını dile getirdi.

Geçmiş olsun ziyaretinde gerçek dışı sözlerle siyaset yapılmasının doğru olmadığını söyleyen Başkan bu konuda ortaya koydukları çaba ve gayretlerin herkes tarafından bilindiğini ifade etti. Başkan Aşgın, taşınma konusunda marangozların yıllardır kendilerinden süre istediklerini ancak verilen her süre sonunda taşınmadıklarını söyledi.

“GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİNDE SİYASET YAPILMAZ”

CHP milletvekili Mehmet Tahtasız‘ın geçmiş olsun ziyaretine gittiği sırada yaptığı açıklamaların yersiz olduğunu belirten Dr. Halil İbrahim Aşgın “Sayın vekil geçmiş olsun ziyareti için gittiği yerde siyaset yapacağına taşınma işleminin hızlandırılmasına katkıda bulunsaydı hem şehrimize bir faydası dokunur hem de daha samimi ve doğru bir iş yapmış olurdu. Geçmiş olsun ziyaretine biz de gittik ancak siyaset yapmadık. Esnafımızın derdi nedir, nasıl yardımcı oluruz bunun çabasında olduk. Yaraların sarılmasında belediye olarak elimizden geleni yaptık.” şeklinde konuştu.

“ARABULUCU OLDUK”

Sorunun çözümü noktasında ÇESOB ve TSO Başkanları ile birlikte arabuluculuk rolünü üstlendiklerini belirten Başkan Aşgın, “Zanaatkârlar Kooperatifi’nde ve Ahi Evran Kooperatifi’nde kendileri için ayrılan yerler var. Ancak kendi aralarında ortak bir anlaşmaya varamadıkları için taşınma işlemini gerçekleştirmediler. Marangoz ve keresteci esnafımızın yer sorunun çözümü noktasında kooperatif ve esnafla bir araya gelerek arabulucu olduk. Girişimlerimizle Zanaatkârlar Kooperatifi ile Marangozlar Odası arasında anlaşma sağlanmış olmasına rağmen ilerleyen süreçte anlaşmayı iptal ettiler.” dedi.

“ESNAFIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Göreve geldikleri ilk günden bu zamana kadar tüm esnafların yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Aşgın “Biz dün olduğu gibi bugün de esnafımızın samimi olarak yanındayız. Esnafımız hangi derdi ile bize gelmişse o derdinin çözümü için elimizden gelen katkıyı her zaman verdik, bundan sonra da veririz. ‘Esnaf Dostu Belediye’ anlayışla hareket etmeye devam ediyoruz.” dedi.

“İŞLERİN HIZLANMASI İÇİN BAKANLIKLA GÖRÜŞTÜM”

Esnaftan gelen talep üzerine bakanlıkla bizzat görüşme yaptığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Şu anda da yeni bir kooperatif kurarak uygun koşullarda yer tahsis edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunuyorlar. İşlerin hızlandırılmasını benden de rica ettiler, bakanlığın ilgili birimleriyle görüşmeler yaptım. Bakanlığın mevzuat gereği kendilerinden talep ettiği bilgi ve belgeleri henüz tamamlamadıkları için süreç devam etmektedir. Kooperatiflere tavsiyem, bakanlığın kendilerinden talep ettiği belgeleri biran önce tamamlayarak süreci nihayete erdirmeleridir. Bu aşamada biz de katkı vereceğimiz tüm hususlarda gereken katkıyı vermeye hazırız. Bir an önce işlemlerini tamamlasınlar biz de belirlenen yerde bir an önce yolları açalım. Millet bahçesi başta olmak üzere ulaşılabilir şehir vizyonumuzun gereğini biran önce yapalım” dedi.

CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız’a da doğru olmayan bilgilerle siyaset yapmaması tavsiyesinde bulunan Başkan Aşgın, “Sayın vekilin derdi, yalan yanlış bilgilerle siyaset yapmak yerine esnafın derdiyle dertlenmek olsaydı bizleri arayarak gerçeği öğrenebilirdi. Bundan sonraki süreçte yanlış bilgilerle hareket etmemesini kendilerine tavsiye ediyoruz. Biz dün olduğu gibi bugün de esnafımızın samimi olarak yanındayız. Esnafımız hangi derdi ile bize gelmişse o derdin çözümü noktasında elimizden gelen katkıyı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da veririz.” dedi.