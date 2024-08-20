Her geçen gün yükselişe geçen altın fiyatları karşısında vatandaşlar alternatif yollar üretmeye devam ediyor. Özellikle düğün sezonunda daha çok kullanılmaya ihtiyaç duyulan altına, fiyatından kaynaklı ulaşamayan vatandaşların yeni gözdesi ise altın rengi çelikler ve altın kaplama aksesuarlar oldu. Çorum'da bulunan Leventler Gümüş sahibi Ergün Çakmak konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, altındaki yükselişten kaynaklı hem gelin adaylarının hem de vatandaşların altın kaplama çeşitlerine yöneldiğini belirtti.

GERÇEĞİYLE AYNI GÖRÜNTÜYE SAHİP

Ergün Çakmak, “Altın kaplamalar çok fazla çeşitlendi ve gerçeğinden ayırmak mümkün değil. Çok yakından incelendiğinde belki anlaşılabilir. Bizim alıcılarımız genellikle düğünlere katılacak davetli kadınlar. Düğün öncesi gelip alıveriş yaparlar. En çok da düğün sezonunda satışlarımız artıyor. Genellikle düğüne giderken elim kolum boş kalmasın diyorlar. Vatandaşların gönül rahatlığıyla altın kaplamaları tercih etmesinin nedeni görünüş olarak altın ile neredeyse birebir olması. Kimyasala değmediği sürece de uzunca zaman kullanılabiliyor." ifadesini kullandı.

“HER BÜTÇEYE UYGUN"

Altındaki gibi bir fiyat artışının olmadığını kaydeden Çakmak, "Düğün sezonuna göre fiyat artışı denilen olay bizde yok, biz belki yılda 2 defa zam yapıyoruzdur. Hem çelik hem altın kaplama ürünlerimizde her bütçeye uygun fiyatlı ürünlerimiz var. 150 liradan başayıp 250-300 liraya kadar çıkıyor fiyatlarımız. Çeşitlerine göre değişiyor. Altın fiyatları her geçen gün biraz daha artıyor, altına ulaşmak zorlaşıyor ama biz uygun fiyatlarla vatandaşların aksesuar ihtiyaçlarını karşılıyoruz.” dedi.