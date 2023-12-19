Kırmızı-siyahlı takım bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp Ankara’dan uçakla Şanlıurfa’ya giderken, sakatlıkları bulunan Kerem Kalafat ve Geraldo kadroya dahil edildi. Sarı kart cezalısı Nalepa, sakatlıkları süren Sadık Arda ve Berkay Can’ın yanı sıra Sinan kadroya yer almadı.

Ahlatcı Çorum FK’nın, teknik direktör Serkan Özbalta tarafından açıklanan 21 kişilik maç kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Murat, Ferhat, Ali, Hasan Hüseyin, Toure, Adem, Ologo, Süleyman, Erkan, Kerem, Atakan Cangöz, Atakan Akkaynak, Massis, Geraldo, Gökhan, Ozan, Suat, Eren, Ahmet İlhan, Ahmet Sağat ve Thomas.