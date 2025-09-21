Arca Çorum FK’nın, 3-1 kaybettiği İstanbulspor maçında ilk 11’de yer alan Geraldo, bu sezon ilk kez bir maça direkt başladı.

Ligin ilk 5 haftasında ilk 11’de görev alan ve performansı ile beklentilerin altında kalan Paraguaylı kanat oyuncusu Samudio, İstanbulspor maçında kulübeye çekilirken, Angolalı Geraldo ilk 11’de sahaya çıktı. Bu sezon ilk kez Keçiörengücü maçında 72.dakikada Pedrinho’nun yerine oyuna girerek süre alan Geraldo, böylece bu sezon ilk kez ilk 11’de forma şansı bulmuş oldu.