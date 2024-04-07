Ahlatcı Çorum FK’nın Kocaelispor’la 1-1 berabere kaldığı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 29.hafta maçında takımının tek golünü atan Geraldo, gol sayısını 7’ye yükseltti.

3.dakikada, savunmada Burak’ın geri basında araya girerek kaleci Gökhan’ı da geçtikten sonra topu boş kaleye gönderen Geraldo takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Angolalı kanat oyuncusunun kırmızı-siyahlı formayla 7.golü oldu.

Geraldo, diğer gollerini ise Göztepe (2), Adanaspor, Tuzlaspor, Giresunspor ve Eyüpspor’a attı.