Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 29.hafta maçında Kocaelispor’u konuk eden Ahlatcı Çorum FK, öne geçtiği maçta beraberliğe razı oldu.

Play-Off final bileti yarışındaki en önemli rakiplerinden Kocaelispor’u Çorum Şehir Stadyumu’nda konuk eden Ahlatcı Çorum FK, 7 bin civarında taraftarının desteğini arkasına alarak maça başladı. Hızlı bir başlangıç yapan Ahlatcı Çorum FK, henüz 3.dakikada fırsatçılığını konuşturan Geraldo’nun golüyle 1-0 öne geçti.

Çorum temsilcisi, golden sonra farkı artıracak fırsatlardan yararlanamazken, Kocaelispor beraberlik golü için mücadele etti.

İlk yarısı Çorum FK’nın 1-0’lük üstünlüğü ile tamamlanan maçın ikinci yarısına iki takım da ilk yarıdaki on birleri ile çıktı.

İlk yarıya göre hücumda daha etkili olan Kocaelispor’un adeta geliyorum diyen golü 72’de Giorgi Beridze ile geldi. Direkten dönen topu boş kaleye gönderen Beridze skora denge getirdi.

Son bölümlerde Ahlatcı Çorum FK gole daha yakın taraftı. Kırmızı-siyahlı ekip Eren’le iki net fırsattan yararlanamayınca mücadele 1-1 berabere tamamlandı.

Bu sonucun ardından iki takım da puanını 49’a yükseltti ancak puan sıralamasında birer basamak geriledi.

Kocaeli’den gelen 500 civarında taraftar takımını yalnız bırakmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 2: Soldan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Geraldo’nun pasında Thomas penaltı noktasının solundan vurdu, kaleci Gökhan gole izin vermedi.

DAKİKA 3: GOL! Ahlatcı Çorum FK golü buldu. Kerem’in savunmanın arkasına attığı topu Burak kalecisini geri pas olarak göndermek istedi, araya giren Geraldo, ceza yayı civarında topu kaleci Gökhan’ın üzerinden aşırdıktan sonra boş kaleye gönderdi: 1-0.

DAKİKA 11: Kocaelispor gole yaklaştı. Amaral’ın pasında Ramil Sheidaev ceza sahasının sol iç çaprazında pozisyonu engellemeye çalışan kaleci Hasan Hüseyin’in yanından gol vuruşunu yaptı, Toure topu çizgiden çıkarttı.

DAKİKA 16: Bu kez Ahlatcı Çorum FK gole yaklaştı. Sağdan Nalepa’nın ortasında, arka direkte topu göğsüyle önüne alan Thomas’ın vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi, dönen topu Thomas yine tamamladı, önce Gökhan’a, ardından direğin dışına çarpan top kornere gitti.

DAKİKA 18: Ahlatcı Çorum FK etkili geldi. Sağdan Kerem’in pasında Nalepa ceza yayının hemen gerisinden vurdu, az farkla yandan aut.

DAKİKA 29: Sağdan Candeias’ın kullandığı köşe vuruşundan gelen topa penaltı noktasının biraz gerisinden Yusuf kafayı vurdu, top kaleci Hasan Hüseyin’de kaldı.

DAKİKA 41: Hızlı gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Thomas sağdan Geraldo’yu kaçırdı, Geraldo ceza sahasına girdi, ceza yayına çıkarttığı topu Atakan Nalepa’ya bıraktı, Polonyalı oyuncunun şutu üstten auta gitti.

DAKİKA 45: Kocaelispor atağında, soldan Tuncer’in çizgiye inip ceza yayına çıkarttığı topu Yusuf gelişine, yerden sert bir vuruşla kaleye gönderdi, top kaleci Hasan Hüseyin’de kaldı.

DAKİKA 65: Soldan ceza sahasına giren Barış, çaprazdan kaleci Hasan Hüseyin’le karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, yandan aut.

DAKİKA 72: GOL! Kocaelispor’un beraberlik golü geldi. Barış’ın şutunda, savunmaya çarpıp yükseklik kazanan top üst direkten döndü, dönen topu Giorgi Beridze altı pastan boş kaleye tamamladı: 1-1.

DAKİKA 85: Sağdan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Kerem ortaladı, altı pasta Eren kafayı vurdu, kaleci Gökhan gole izin vermedi.