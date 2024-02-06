Her ay düzenli olarak Çorum'un asayiş ve güvenliğinin değerlendirildiği toplantılar devam ediyor. Şubat ayı Genişletilmiş Asayiş Toplantısı Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Çorum'un asayiş durumu masaya yatırıldı ve yapılacak çalışmalar ele alındı.

Valilik Toplantı Salonu’ndaki toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile kurum temsilcileri katıldı.

(Haber Merkezi)