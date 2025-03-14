Valilik Toplantı Salonu’ndaki programda il genelindeki asayiş durumu, güvenlik önlemleri ve vatandaşların huzurunu artırmaya yönelik alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Vali Ali Çalgan, asayişin sağlanmasında kamu kurumları ve vatandaş iş birliğinin önemine vurgu yaparak, güvenli bir Çorum için tüm paydaşların el birliğiyle çalışması gerektiğini ifade etti.

Toplantıda, güvenlik güçleri ve ilgili kurum temsilcileri, son dönemde yaşanan olaylar ve alınan önlemler hakkında bilgi verdi. Katılımcılar, asayişin artırılması için önerilerini sunarak, daha etkin bir güvenlik ağı oluşturulması gerektiğini belirtti.

Vali Çalgan, toplantının sonunda alınan kararların hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların hızlandırılacağını duyurdu.

Bu tür toplantıların, ilimizin güvenliğini artırmak ve halkın huzurunu sağlamak adına büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Çorum halkının güvenliği için gerekli tüm adımların atılacağına dair güvence verildi.

Toplantıda Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da hazır bulundu.

Editör: HABER MERKEZİ