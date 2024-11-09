Belediye Meclisi’nin Cuma günü gerçekleştirilen Kasım ayı oturumunda gündem dışı bölümde söz alan Kaynar, görevden alınan CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için “terör sempatizanıdır” ifadesini kullanırken, Bahçeli’nin terörist elebaşı Öcalan’ı Meclis’e davet etmesini ise, “Sizin devlet aklına aklınız yetmez. CHP’nin siyasi zekâsı Devlet beyin siyasi zekâsına yetmez. Genel başkanımızın yanlışı bizim doğrumuzdan ileridir. Ne diyorsa sonuna kadar arkasındayız” sözleriyle savundu.

Editör: Haber Merkezi