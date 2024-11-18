Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kadınlar 2.Lig D grubu 3.hafta maçında Çorum Gençlikspor sahasında Sinopspor’u konuk etti. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma denk bir mücadeleye sahne oldu. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadelede ilk yarıyı konuk Sinopspor 12-11 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı bir giriş yapan Çorum temsilcisi Aylin’in üst üste attığı gollerle rakibi karşısında öne geçmeyi başardı. Son düdüğe kadar skor üstünlüğünü koruyan Çorum Gençlikspor maçı zor da olsa 30-29 kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi puanını 4’e yükseltirken, konuk Sinopspor ise 4 puanda kaldı.

Lig’de oynanan diğer maçta ise Esan Akü Merkez deplasmanda Kastamonu DSİ’yi 32-28 yenerek puanını 4’e çıkarak averajla liderlik koltuğuna oturdu.

SALON: Tevfik Kış.

HAKEMLER: Ahu Topçu, Sonay Altınay.

ÇORUM GENÇLİKSPOR: Eylül, Serap, Simge, Hatice, Ceyda, Aylin, Seher, Rojda, Çiğdem, Büşra, Fulya, Kübra Civan, Kübra Kabasakal.

SİNOPSPOR: M.Sude, Meltem, Zeynep, Özge, İrem, Sena, Z.Azra, Buket, Eylül, Büşra, Sahra, Damla, Nisa Ece, Ela, Elanur, Nisan.

GOLLER: Aylin (15), Seher (7), Fulya (6), Ceyda (2) (Gençlikspor), Nisa Ece(8), Sahra (5), Büşra (4), Zeynep (4), Özge (3), Sena (3), Buket (2) (Sinopspor).