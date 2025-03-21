Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran başkanlığında, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü akademisyenleri ve Spor Şube Müdürlerinin katılımıyla sportif faaliyetlere ilişkin iş birliği protokol toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Spor Yöneticiliği Bölümü’nden Doç. Dr. Çisem Ünlü, Arş. Gör. Dr. İrem Türkmen ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Evli katılım sağladı. Görüşmede, Çorum’da sporun gelişimine yönelik projeler, gençlerin spora teşvik edilmesi ve akademik iş birliği konuları ele alındı.

Protokol kapsamında, spor organizasyonlarının düzenlenmesi, gençlerin sportif etkinliklere katılımının artırılması ve akademik çalışmaların sahaya yansıtılması hedefleniyor. Toplantının, Çorum’da sporun daha geniş kitlelere yayılması adına önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Yetkililer, üniversite ile kamu kurumları arasındaki bu tür iş birliklerinin devam edeceğini belirterek, sporun her yaş grubuna hitap eden bir faaliyet alanı olması için çalışmaların süreceğini ifade etti.