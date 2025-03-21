Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Esenler Erokspor’da Bülent Korkmaz’la yolların ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Osman Özköylü getirildi. Düşmeme mücadelesi veren İstanbul temsilcisinin, Osman Özköylü ile sezon sonuna kadar olmak üzere anlaşma sağladığı belirtildi.

Osman Özköylü, sezona Mehmet Altıparmak’la başlayıp Bülent Korkmaz’la devam eden Esenler Erokspor’un bu sezonki üçüncü teknik direktörü oldu.

54 yaşındaki Osman Özköylü bu sezona 1.Lig ekibi Pendikspor’da başlarken, İstanbul ekibinin başında 7 maça çıktı. Pendikspor’dan ayrıldıktan sonra yine 1.Lig ekiplerinden Iğdır FK’nın başına geçen Özköylü burada da 8 maçta görev yaptı.