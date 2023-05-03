Bakanlığın sağladığı destekler, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törenle spor kulüplerinin yöneticilerine teslim edildi.

Vali Mustafa Çiftçi, buradaki törende yaptığı konuşmada, spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım dağıtmak üzere 81 ilde eş zamanlı tören düzenlendiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının, sporun tabana yayılmasını teşvik etmek ve toplumdaki spor bilincini artırmak amacıyla faaliyetler yürüttüğünü anlatan Çiftçi, "Bu misyon çerçevesinde ayni ve nakdi yardım dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Toplam 2 milyon 745 bin lira 98 kulübümüze teşvik olarak dağıtıldı. Gençlik ve Spor Bakanımızı ziyaretimizde bize Spor Toto'dan 1 milyon 300 bin lira destek vermişti. 92 kulübümüze bu yardımları bugün itibarıyla dağıtıyoruz. Yine Bakanlığımız tarafından spor çantası, şort, tişört, antrenman yeleği, yağmurluk gibi spor malzemelerini de bugün dağıtıyoruz. Bu yardımların hepsini topladığımızda yaklaşık 7 milyon liraya tekabül ediyor." dedi.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konuşmalarında, Çorum 'a yapılan spor yatırımlarından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Vali Çifti ve katılımcılar, konuşmaların ardından spor kulüplerinin stantlarını ziyaret ederek sporcularla sohbet etti.