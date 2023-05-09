6.01.2023 tarih ve 30990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Devlet Memurları Kanunu ve bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair 7433 sayılı Kanun ile sözleşmeli personelin kadroya girilmesi sebebiyle Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde sözleşmeli olarak görev yapmakta olup kadroya geçen 131 personel için Atatürk Spor Salonu'nda tören yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'ın önderliğinde gerçekleşen tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Daha sonra İl Müdürü Cemil Çağlar yeni personellere hitap eden bir konuşma yaparken, Çağlar'ın ardından gerçekleşen merasim ile yeminler edildi. Son bölümde verilen mini konser ve ikramlarla birlikte tören sona erdi.

(Rıfat KARA)