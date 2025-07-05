Çorum’da İŞKUR- Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile İşgücü Uyum Programı kapsamında 62 kişi alınacak.

Program kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kurum ve alanlarda katılımcılar spor ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi faaliyetlerinde yaklaşık 9,5 ay süresince haftanın belirli günlerinde tam gün şeklinde çalışacak.

Program 21 Temmuz 2025’te başlayacak ve 30 Nisan 2026 tarihinde sonlanacak.

Başvurular 07 – 11 Temmuz tarihleri arasında alınacak olup katılımcılar, geçerli başvurular arasından ikamet durumlarına göre noter tarafından yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek.

Kura çekilişi 16 Temmuz Çarşamba günü saat 09:30’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Program 21 Temmuz 2025’te başlayacak ve 30 Nisan 2026 tarihinde sonlanacak.

Programlara başvuru şartları:

1-İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,

2-18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmak,

3- Emekli ve malul aylığı almamak, İş göremezlik ödeneği alanlar İUP a katılabilir

4- Başvuru tarihinden ve katılımcı olarak seçildiği takdirde başlama tarihinden önceki

son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi kapsamında sigortalı olmamak,

5-Son bir yıl içerisinde yüklenici kurumun çalışanı olmamak,

6- Programa başvuru, başlangıç ve program devamı süresince 5510 sayılı kanunun 5'inci maddesi (kısa vadeli sigorta) kapsamında sigortalı olmamak,

7- Başvuru tarihindeki Adres Kayıt Sistemine (AKS) göre aynı adreste ikamet edenlerin belirlenen son aya ait aylık toplam kazançlarının, bir aylık net asgari ücretin iki katını aşmaması (Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz),

8- Başvuru tarihi itibarıyla aktif işgücü programlarından ve işsizlik sigortasından faydalanmamak (işsizlik ödeneği haketmemiş ve almıyor olmak).

9- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.