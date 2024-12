Turgut Özal Konferans Salonu’nda yapılan genel kurula Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, Genel Sekreter Mustafa Gökgöz, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Gençlik Meclisi üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlanan kongrede divan başkanlığına Furkan Mazman seçildi. Tek liste halinde girilen seçimde Gençlik Meclisi Başkanlığı’na önceki 3 dönemde olduğu gibi yine Mehmet Aşgın seçildi.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’nda ise Mehmet Aşgın, Sefa Yurdakul, Semih Dumlu, Furkan Mazman, Mehmet Akif Gemerekli, Çağrı Şen, Oğuzhan Özer, Ünal Yıldırım, Can Bulut, Ahmet Serhat Afşar, Emre Demirer, Jalal Ayad Saab, Halil İbrahim Çakal, Kürşat Efe Şanal, Tunahan Coşkun, Tarık Topcu, Deniz Aras, Ömer Faruk Balcı, Soner Akkaya, Can Kolsuz, İbrahim buğra Sabancı, Elif Nur Öztürk, Beyza Koca, Beyza Nur Aksoy, Esra Nur Dilekçi, Fatma Dilara Işık, Hatice Demiray, Hülya Solak, Merve Nur Tekmen, Nehir Soylu, Selcan Ülker, Sevgi Demirli, Mehmet Efe Yenihan, Ahmet Güler, Eda Pekdemir, Nur Güner, Rabia Kuloğlu, Simay Demir, Şerif Albeni ve Cengiz Mutlu yer aldı.



YAĞBAT: “GENÇLERİN YANINDAYIZ”

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat kongre öncesi konuşmasında bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini ve destek vereceklerini belirtti. Gençlik Meclisi’nde yeni oluşan Yürütme Kurulu’nun hiç kimseyi ayırmadan birleştirici bir güç olarak oluşturulduğunu altını çizen Yağbat “Kent Konseyi; hemşehri hukukunu pekiştirmek, şehri birlikte yönetmek anlamında hem yerel idareye hem de genel idareye katkılarda bulunmak, şehrimizi daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için kurulmuş yasal oluşumlardır. Bu oluşumun en önemli yapı taşlarından bir tanesi gençlik meclisidir.

Çorum Kent Konseyi olarak ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak sizlerin dinamizminden, şehrimize katacağınız olumlu faydalardan, katma değerlerden faydalanmak istiyoruz. Kent Konseyi Gençlik Meclisini oluştururken fikrine zikrine bakmadan, sadece aklında kıymetli Çorum şehrini daha yaşanabilir, daha iyi seviyeye getirmek için sizlerin dinamizminden ve kuvvetinden, gençlik heyecanından faydalanmayı hedefledik. Göreve gelecek olan yeni Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu üyelerimizin hepsi farklı fikirlerde, farklı zikirlerde olabilirler ama tek bir hedef olan sadece Çorum için kalbi Çorum için atan arkadaşlarımızın çalışmalarına bundan sonra başlayacakları bir dönemin başlangıcı olacaktır. Kent Konseyi Gençlik Meclisimizin Yürütme Kurulu üyelerinin bundan sonraki yapacakları başarılarda hem Çorum Belediyesi olarak hem de Çorum Kent Konseyi olarak onların önünü açacak şehrimize ve şehrimizde yaşayan gençlerimize katma değer sağlayacak çalışmalarının tamamında kuvvetli destek vereceğiz” dedi.

TEMUR: “GENÇLİKTEN AYRILMADIM”

Kongrede konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Temur da Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile her zaman birlikte çalışmalar yaptıklarını ifade etti. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı döneminde Gençlik Meclisi’nin kendilerine büyük destekler verdiğini belirten Muhammet Fatih Temur; “Her zaman sizlerin yanındayız. Gençliğin içinden, gençlerin içinden gelmiş ama gençlikten ayrılmamış bir kardeşinizim. Hakikaten gençlerimizin ileriki yıllarda öne çıkacak, ileriki yıllarda bugünlerde ne yaptığını daha iyi anlayacağı etkinlikler ve faaliyetler her türlü sosyal çalışma her türlü sosyal faaliyet girdiğiniz her türlü ortam emin olun size bir şeyler kazandıracaktır.

Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre böyle bir sosyal topluluğun, bilimsel toplum içinde bulunan bireylerin %0.6 diğer bireylerden öne geçtiği kesinleşmiş. Bu açıklanmış deneyimlerle ispat edilmiş. Sizlerin de bugün bu koltuklarda bu makamlarda mevkilerde yapacağınız çalışmalar hakikaten çok önemli. Vatanımıza, milletimize hayırlı görevler yapmaya buralardan başlayacaksınız. Gençliğimizin enerjisiyle, gençliğimizin dinamizmiyle bize hep şunu söylerler “siz bizim geleceğimizsiniz” biz öyle demiyoruz biz bu ülkenin dünüyüz aynı zamanda bugünüyüz ondan sonra geleceğiyiz” ifadelerine yer verdi.

“ÇORUM İÇİN PROJE

YAPMAYA HAZIRIZ”

Kongrede yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Aşgın ise yaptığı teşekkür konuşmasında çocukların emanet edilebileceği bir gençlik oluşturmak adına var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Mehmet Aşgın “Konseyi Gençlik Meclisi; Gençlerin kendilerini geliştirmeleri, akademik ve sosyal durumlarını, gençlerin aktif rol alarak kentte yer alabilme becerilerini geliştirmeleri için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Tüm paydaşlarımızla ortak düşüncesi gençlik olan ortak düşüncesi Çorum olan tüm gençlerle Çorum için projeler yapmaya 7/24 her daim hazır olduğumuzu buradan belirtmek istiyorum. Bizler burada hiçbir çıkar gözetmeksizin gençlerin lehinde, gençler için gece gündüz çalışacağımıza yönetimim ve kendi adıma söz veriyorum. Kent Konseyi Gençlik Meclisimizin 8. Olağan Genel Kurulu’nda beni bir kez daha başkan olarak görmek istediğiniz ve beni bu onurlu göreve seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, Kent Konseyi Başkanımız İsmail Yağbat’a da teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı yarın emanet edebileceğimiz bir gençlerin olması için çalışacağız” dedi.