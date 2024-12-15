Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Sekreteri ve Başkan Vekili Ali Doğan, 2022 Ekim ayından bu tarafa farklı başlıklarda 10’ncu hukuk mücadelelerini kazanarak büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube üyesi bir okul müdürünün yüksek lisans mezunu olmasına rağmen artırımlı ek ders ücretinden mahrum bırakılmasının hukuka aykırı bulunduğunu dile getiren Ali Doğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Çorum İdare Mahkemesine açmış olduğumuz davada artırımlı ek ders ücretinin ödenmesi hükmü verilmiştir. Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube olarak üyelerimizin haklarını korumaya her zaman olduğu gibi devam edeceğiz. Süreci en iyi şekilde yürüterek bu kararın alınmasında emeği olan Başkan Yardımcımız Sayın Ramazan Akkaya'ya ve Genel Merkez avukatlarımıza teşekkür ediyoruz”

Editör: KEMAL YOLYAPAR