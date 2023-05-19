Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Gençlik Koşusu Çorum’un Oğuzlar İlçesi’nde yapıldı. Oğuzlar İlçe Sahası’nda gerçekleşen yarışlar küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride yapılırken, toplam 250 atlet dereceye girebilmek için yarıştı.

800 metre gerçekleşen küçükler kategorisinde kızlarda Medine Yankun birinci, Şirin Kara ikinci, Hilal Uzun üçüncü, Melike Kara ise dördüncü oldu. Erkeklerde ise Enes Martinli birinci, Ali Kerem Demirkıran ikinci, Ali Osman Atmaca üçüncü, Atakan Yiğit Koçyiğit dördüncü oldu.

1500 metre gerçekleşen yıldızlar koşusunda ise kızlarda birincilik kürsüsüne İnci Körpeş çıkarken, Ela Karakiraz ikinci, Demet Ölmez üçüncü, Sanem Çağlar dördüncü oldu. Erkekler kategorisinde Efe Arslan birinci, Umut Yıldırım ikinci, Alperen Gümüş üçüncü, Berat Kula dördüncülüğü elde etti.

2000 metre gerçekleşen gençler ve büyükler kategorisinde ise dereceye giren sporcular şu şekilde;

Genç kızlar: 1.Elif Çatal, 2.Elif Cankal, 3.Demet Ölmez, 4.Sanem Çağlar.

Genç erkekler: 1.İ.Kağan Kabalak, 2.Atıf İnce, 3.Emre Battal Cankal, 4.Bayram Yankun.

Büyük erkekler: 1.İsmail Can Hastaoğlu, 2.Ümit Karakiraz, 3.Osman Koçak.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren atletlere madalyaları takdim edildi.