Cumhuriyet Halk Partisi Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın Oğuzlar’da büyük bir coşkuyla kutlandığını belirterek, gençliğin ve halkın yoğun katılım gösterdiği kutlamalarda Atatürk'ün mirasına sahip çıkmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.

ETKİNLİKLERLE DOLU COŞKULU KUTLAMA

Kutlamalar, çelenk sunma töreniyle başladı ve sentetik sahada düzenlenen programla devam etti. Öğrencilerin sergilediği gösteriler, sportif etkinlikler ve halkın yoğun ilgisiyle program renkli görüntülere sahne oldu.

CHP HEYETİ KUTLAMALARA TAM KADRO KATILDI

Kutlama programına, Cumhuriyet Halk Partisi Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz’in yanı sıra, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İlçe Kadın Kolları Başkanı Hamide Semerci, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bekir Kumdarı ve ilçe örgütü üyeleri katıldı.

“GENÇLİK GELECEĞİMİZDİR”

İlçe Başkanı Talip Karadeniz, “19 Mayıs, bir milletin yeniden ayağa kalkışının, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gündür. Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği bu bayramda, gençliğimizin coşkusunu ve kararlılığını görmek bizlere umut veriyor.” ifadelerini kullandı.

Karadeniz, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş mücadelesi kahramanlarını saygıyla andı.

Editör: Haber Merkezi