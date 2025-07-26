İlk olarak Saadet Partisi Çorum Gençlik Kollarının düzenlediği “Gençlik Buluşması” programına katılan Haldun Pekdemir, gençlerle sohbet ederek, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Saadet Partisi'ne yeni üye olan gençlere rozet takan Başkan Pekdemir daha sonra ise Parti binasında il yönetim kurulu üyeleriyle buluştu.

“Adım Adım İlmek İlmek Yaşanabilir Bir Türkiye” sloganıyla tüm şehirlerde gençlerle buluştuklarını söyleyen Pekdemir, gençlerin ülkemizde en fazla ihmal edilen toplumsal kesim hâline geldiğini vurguladı.

Milyonlarca gencin işsizlik, geçim sıkıntısı ve gelecek kaygısıyla mücadele ettiğine dikkat çeken Pekdemir, şu görüşleri dile getirdi:

“Bugün ülkemizde eğitimli ama işsiz, yetenekli ama sistem dışına itilen bir gençlikle karşı karşıyayız. Ancak biz, her bir gencimizin bu ülkenin kalkınmasında söz ve sorumluluk sahibi olması gerektiğine inanıyoruz. Gençlik, bizim en büyük umudumuzdur. Ev genci, yalnızca işsiz ya da pasif genç demek değildir. Ev genci; hayâlleri elinden alınmış, topluma karışmaktan alıkonmuş, üretimden ve gelecek plânlamasından uzaklaştırılmış bir gençlik portresidir. Bu tabloyu değiştirmek bizim elimizde. Biz, ev gençlerini yeniden sosyal, üretken ve umutlu bireyler hâline getirmek için çalışıyoruz. 'Adım Adım, İlmek İlmek Yaşanabilir Bir Türkiye' sloganıyla çıktığımız bu yolda gerek Çorumlu gençlerimizin gerekse ülkemizdeki bütün gençliğin bizimle olduğuna dair inancımız tamdır. Hep birlikte biz gençleri siyasetten, toplumsal hayattan ve en önemlisi de hayâllerimizden uzak tutmaya çalışan her türlü anlayışa karşı dik duracağız.”