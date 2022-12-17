İnsani Değerler Platformu Dönem Sözcüsü Necat Yazıcı, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fuat Sezgin Toplantı Salonu’nda bugün saat 10.00’da başlayacak ve ülke genelinde gençlik çalışması yapan sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılacağı çalıştayın iki oturumlu panel şeklinde gerçekleşeceğini bildirdi.

Yazıcı: “Atölye çalışmalarında ortaya çıkan sonuçların da paylaşılacağı panel programında “Eğitim Sistemi ve Aidiyetlerimiz” ile “Dijitalleşen Dünyada Gelecek Perspektifi ve Aidiyetlerimiz” başlıklı iki oturumda gençlerimizin karşı karşıya oldukları sorunlar bir kez daha masaya yatırılıp tartışılacak ve çözüm önerileri sunulacak. İnsani Değerler Platformu bu çalıştayın ardından eğitim ve spor çalıştayı yapılması için de hazırlıklarını sürdürmektedir.” dedi.

(Haber Merkezi)

