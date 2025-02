Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2.hafta maçında bugün Süper Lig ekibi Başakşehir FK ile karşılaşacak.

Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor, Eyüpspor ve Boluspor’la birlikte C grubunda yer alan Ahlatcı Çorum FK’nın, yeni statüye göre bu takımlardan sadece Konyaspor, Başakşehir FK ve Boluspor’la maçı var. İlk maçında, sahasında Konyaspor’a 1-0 yenilen Ahlatcı Çorum FK, ikinci maçında bugün İstanbul’da Başakşehir FK ile karşılaşacak. Kırmızı-siyahlı takım son maçın ise Şubat yanının son haftasında Boluspor’u konuk edecek.

Yönetim kurulunun almış olduğu karar gereği, Ahlatcı Çorum FK bugünkü Başakşehir FK ve son haftaki Boluspor maçına U19 takımı ile çıkacak. Lige ağırlık verecek olan kırmızı-siyahlı takımda Başakşehir maçının kadrosunda A takımdan sadece 6 futbolcu yer alıyor.

Ahlatcı Çorum FK ile Süper Lig ekibi Başakşehir FK arasında bugün Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak maç saat 15.30’da başlayacak. Karşılaşmayı Trabzon bölgesi üst klasman hakemlerinden Melih Kurt yönetecek.

Maç öncesinde Ahlatcı Çorum FK’nın puanı bulunmazken, ilk hafta Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Başakşehir’in 1 puanı bulunuyor.

A TAKIMDAN 6 FUTBOLCU KADRODA

Ahlatcı Çorum FK, daha önce açıklandığı gibi bugünkü Başakşehir maçına U19 takımı ile çıkacak. A takımdan 6 futbolcu 20 kişilik kadroda yer alıyor.

A takımdan Kaleci Ahmet Said Kıvanç, Mahmut Eren Güler, Mustafa Emre Yayçınkaya, Can Efe Bozacı, Hasan Ege Akdoğan ve Taha İbrahim Reçber’in yanı sıra 20 kişilik maç kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Abdullah Güler, Ahmet Said Acısu, Emin Arslan, Emir alp Özçelik, Halil İbrahim Atalay, İsmail Can Kabataş, Laye Diedhiou, Polat Polat, Umut Güven, Usani Hassan Ishaq, Yunus Emre Divan, Yusuf Peker, Burak Kılıçoğlu ve Doruk Üzüm.