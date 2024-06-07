Haftasonu yapılacak olan YKS öncesi ilimizde her türlü önlemin alındığını açıklayan Valilik vatandaşlara yönelik bir çağrıda bulundu. “Gençlerin geleceği için sessiz olalım” denilen çağrıda şu görüşlere yer verildi. “Bu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri öğrencilerimiz, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) gireceklerdir. Bu sınav öğrencilerimizin hayatlarındaki en önemli dönüm noktalarından birisi.

Öğrencilerimizin sınavlarını rahat ve sessiz bir ortamda geçirmeleri oldukça önem arz etmektedir. Tüm Çorum olarak sınav süresince okul çevrelerinde sessizliği sağlayarak (özellikle araçlarda korno çalmayarak, gürültü yapmayarak, yüksek sesle konuşmayarak) onlara destek olabiliriz.

Bu amaçla; Çorum Valiliği olarak sosyal medya hesaplarımızdan saat 15.00’te #DuyarlıÇorum hastagi ile hafta sonu duyarlılık mesajı yayınlanacaktır. Tüm duyarlı vatandaşlarımızın #DuyarlıÇorum hastagi ile aynı saatte konuya ilişkin benzer paylaşımlar yapması sessizliğin sağlanmasına büyük katkı sağlayacaktır”

Editör: HABER MERKEZİ