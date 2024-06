Aşgın “Sizler, geleceğimizin teminatısınız. Yarının liderleri, doktorları, mühendisleri, öğretmenleri olacaksınız. Bu yolda adım attığınız her an, toplumumuzun ve ülkemizin geleceğine de katkı sağlıyorsunuz. Unutmayın ki, önemli olan sınavın sonucu değil, sizin azminiz, çalışma disiplininiz ve kendinize duyduğunuz güvendir. Biz Çorum Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Başarılarınızın daim olması dileğiyle iyi sınavlar diliyorum.” dedi.

ULAŞIM ÜCRETSİZ

Öte yandan Çorum Belediyesi, 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilere toplu ulaşımı ücretsiz sunacak.

8-9 Haziran 2024 tarihlerinde 3 oturum halinde gerçekleşecek olan YKS sınavına katılacak olan üniversite adayları, sınav giriş belgelerini göstererek Çorum Belediyesi halk otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecekler.

ZABITA HAZIR

Zabıta Müdürlüğü ekipleri de üniversite sınavına geç kalan veya okulunu bulamayan öğrenciler için görev yapacak. Saat Kulesi, Terminal, Bahabey Caddesi Özdoğanlar Kavşağı, Çevreyolu İlim Yayma Kavşağı, Nüfus Müdürlüğü önü ve Rüstem Eren Parkı olmak üzere şehrin 6 noktasında araçlarla bekleyecek olan zabıta ekipleri, 153 iletişim hattından yardım isteyenlerin imdadına yetişecek.

Editör: HABER MERKEZİ