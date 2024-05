19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Afacan, “Gençlerimiz, Atatürk'ün izinden giderek, bu güzel vatanı daha da ileriye taşıma sorumluluğunun bilincindelerdir” dedi.

Oda Başkanı Afacan, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Bu anlamlı günde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

19 Mayıs 1919, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başlangıç noktasıdır. Bu tarihte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a ayak basarak milletin bağımsızlık ve özgürlük için verdiği mücadeleyi başlatmıştır.

Atatürk, Türk gençliğine her zaman büyük bir inanç duymuştur. Onu, "Cumhuriyeti ilelebet yaşatacak olan sizlersiniz" sözleriyle geleceğe emanet etmiştir.

Gençlerimiz, Atatürk'ün izinden giderek, bu güzel vatanı daha da ileriye taşıma sorumluluğunun bilincindelerdir. Onlar, bilimde, sanatta, sporda ve her alanda başarılarıyla ülkemizi gururlandırmaktadırlar.

Spor, daima gençliğin ve dinamizmin sembolü olmuştur. Atatürk, sporun önemini her zaman vurgulamış ve "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" sözüyle sporun sadece zihinsel değil, bedensel gelişme için de ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatmıştır.

Bugün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Atatürk'ün izinden giderek, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz. Gençlerimize olan inancımız tamdır. Onlar, bu güzel vatanı daha da ileriye taşıyacak ve Atatürk'ün hayallerini gerçekleştireceklerdir.

Bu vesileyle, Türk Milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.”

Editör: Haber Merkezi