Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Gençlerbirliği, 43 yaşındaki teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.

Lige büyük umutlarla başlayan ve play-off şansını son haftaya kadar sürdüren Gençlerbirliği, yeni sezona yeni teknik direktörle girecek. Başkent temsilcisinde, biten sezonda görev yapan teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, hizmetlerinden dolayı Sinan Kaloğlu’na teşekkür edildi.

Sinan Kaloğlu, biten sezonda Gençlerbirliği’nin başında 34 lig maçına çıktı. Başkent ekibi bu maçlarda 13 galibiyet, 12 beraberlik, 9 yenilgi alırken 51 puan topladı ve sezonu 1,50 puan ortalamasıyla tamamladı. Kırmızı-siyahlı ekip, 4 Türkiye kupası maçında ise 3 galibiyet, 1 yenilgi aldı.