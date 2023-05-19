Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Curling İl Temsilciliği tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Floor Curling Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu. Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar gençler ve büyükler (kız-erkek) olmak üzere 2 kategoride yapıldı. Gençler 11, büyükler kategorisinde ise 10 takım mücadele ederken, toplam 53 sporcu dereceye girebilmek için ter döktü.

Curling İl Temsilcisi Şeyda Topuz gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda genç kızlarda birincilik kürsüsüne Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi çıkarken, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi B takımı ikinci, A takımı ise üçüncü oldu. Genç Erkeklerde ise şampiyonluk ipini Spor Lisesi göğüsledi. Güzel Sanatlar Lisesi B takımı ikinci, A takımı ise üçüncülüğü elde etti. Genç karma kategorisinde Güzel Sanatlar Lisesi A takımı birinci, B takımı ikincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Ruhu genç olan büyüklerin mücadelesi ise renkli görüntülere sahne oldu. Gazetemiz Spor Muhabiri Rıfat Kara’nın da yer aldığı Dünyalılar takımı ilk kez curling oynamalarına rağmen sergiledikleri performans ile büyük takdir topladılar. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda büyük kadınlarda Sevgi Pıtırcıkları takımı birinci, Adaşlar takımı ikinci, Gelin-Görümce takımı ise üçüncülüğü elde etti. Büyük erkeklerde ise birincilik kürsüsüne Hummers takımı çıkarken, Gebeş kamplumbağaları takımı ikinci, Dünyalılar takımı ise üçüncü oldu. Son olarak yapılan büyükler karma kategorisinde ise Pilavistan takımı birinci, Yıldırımlar takımı ikinci, Kankalar takımı ise üçüncü olarak tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan’ın da katılımı ile gerçekleşen törende dereceye giren takımlara madalyaları verildi.