Ülkücü hareketin ve Türk dünyasının “Başbuğ” lakabı ile anılan lideri Alparslan Türkeş vefatının 28 yılında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikle kabri başında anıldı.

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik yönetimindeki gençler Ankara’ya gitti. Çorum, Alaca Ülkü Ocakları Başkanı Ramazan Demiralan ve Sungurlu Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Semih Çökmez ile ocak yöneticileri başta olmak üzere çok sayıda ülkücü genç Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret ederek vefatının 28’nci yılında rahmet ve minnetle dualarla andı.

Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Orhan Tosik tarafından yapılan paylaşımda, “Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş’in vefatının 28. yılında, Alaca Ülkü Ocakları Başkanımız, Sungurlu Ülkü Ocakları Başkanımız, ocak yöneticilerimiz ve teşkilatlarımızla birlikte kabri başında dualarla andık. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

Ülkü Ocakları yöneticileri daha sonra MHP Genel Merkezi önünde mesaiye başlayan Dr. Devlet Bahçeli’nin karşılama törenine katılırken, Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’yı da ziyaret ederek bir süre görüştü.

Editör: Haber Merkezi