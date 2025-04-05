Kampüse geçiş yolunda, dikkat çeken bir noktada yer alan kavşağa yapılan estetik müdahale, görselliğiyle öne çıkıyor. Kitap ve kalem figürleriyle süslenen kavşak, üniversitenin eğitim misyonuna dikkat çeken anlamlı bir mesaj içeriyor.

Çorum Belediyesi’nin yaptığı bu görsel düzenleme, kampüse gelen öğrencilerin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Köprü sütunlarına yerleştirilen kitap ve kalemleri gören öğrenciler, eğitim yolculuklarının başladığı noktada kendilerine ilham veren bir atmosferle karşılaşıyor.

Üniversiteye adım atan her birey, yalnızca bir eğitim yuvasına değil, aynı zamanda bilgi ve kültürle şekillenen bir dünyaya giriş yapıyor.

Öğrenciler ve ziyaretçiler, yapılan bu estetik düzenlemenin kampüsün ruhunu yansıttığını ifade ederek Çorum Belediyesi'nin şehre kazandırdığı bu yenilik için teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ