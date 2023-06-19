Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 52. Sokakta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 3 kişi silahlı çatışma sonucu yaralanmıştı. Yaralılardan Görkem Sevinçoğlu’ndan üzücü haber geldi. Yoğun bakımda bulunan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yandan yaralılardan Ayaz T.’nin de durumunun ciddiyetini koruduğu gelen bilgiler arasında.

Çorum merkeze bağlı Boğazönü (Gelhayır) Köyü’nden Bağdat Sevinçoğlu'nun oğlu, belediyeden emekli Hüseyin Kaya'nın torunu Görkem Sevinçoğlu’nun genç yaşta hayatını kaybetmesi derin üzüntüye neden oldu.

Gencin cenazesi bugün saat 10.00'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak, Turgut Köyü'nde toprağa verilecek.