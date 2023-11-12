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Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ile Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği 3.Sınıf öğrencileri tarafından geçtiğimiz günlerde oluşturulan "Genç spor Gönüllüleri Topluluğu", Vefaspor ve İl Özel İdaresi Spor Kulübü'nün minik futbol takımı ile etkinlik gerçekleştirdi.

Genç Spor Gönüllüleri Topluluğu, "Durmak yok. Gençlere ulaşmaya, spora teşvik etmeye, sporu sevdirmeye devam" sloganıyla, minik futbolcularla ilk olarak 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ni gezerken, daha sonra sinema etkinliği gerçekleştirdi.