Çorum merkez Büyükdivan Köyü nüfusuna kayıtlı öğretmen Hümmet Gerdan’ın, kendisi gibi öğretmen olan eşi Şehnaz Gerdan, yakalandığı hastalıktan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hatay (Antakya) nüfusuna kayıtlı olan 2 çocuk annesi Şehnaz Gerdan, merkez Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu’nda görev yapıyordu.

Kansere yenik düşerek genç yaşta aramızdan ayrılan öğretmen Şehnaz Gerdan, yakınları, eğitim camiası ve öğrencileri başta olmak üzere tüm sevenlerini derin üzüntü içinde bıraktı. Şehnaz Gerdan’ın cenazesi önceki gün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından Büyükdivan Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.



(Volkan SINAYUÇ)

