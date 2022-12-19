Çorum Merkez Büyükdivan Köyü nüfusuna kayıtlı öğretmen Himmet Gerdan’ın kendisi gibi öğretmen olan eşi Şehnaz Gerdan, hayatını kaybetti. Şehnaz öğretmen kanser tedavisi görüyordu.

İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ

Hatay (Antakya) nüfusuna kayıtlı olan ve Çorum Merkez Büyükdivan Köyü’nden Himmet Gerdan ile hayatını birleştiren, 2 çocuk annesi Şehnaz Gerdan, merkez Yahya Kemal Beyatlı İlkokulunda görev yapıyordu.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Genç yaşta aramızdan ayrılan öğretmen Şehnaz Gerdan, yakınları, eğitim camiası ve öğrencileri başta olmak üzere tüm sevenlerini derin üzüntü içinde bıraktı. Şehnaz Gerdan’ın cenazesi 19 Aralık (bugün) saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek törenin ardından Büyükdivan Köyü’nde toprağa verilecek.