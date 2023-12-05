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Olay Alaca ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 22 yaşındaki Kübra Sakancı, ayrılma aşamasındaki eşi H.S. tarafından babasının evine bırakıldı.

Genç kadın bir süre sonra evde bulunan tabanca ile göğsüne ateş ederek kendini vurdu.

Ailenin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göğüs kısmından ağır yaralanan Sakancı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi nedeni ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen genç kadın mudahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sakancı'nın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.