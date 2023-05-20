Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölüm Başkanı ve Kadem Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hürrem Özdurak Sıngın ailelerle söyleşide bulunurken öğrenci kulüpleri, özel eğitim öğrencileriyle yüz boyama, el baskısı, müzikli oyunlar, okçuluk, ebru sanatı, halı dokumacılık etkinlikleri gerçekleştirdi.

Programda bir konuşma yapan Kadem Çorum Vakfı İl Temsilcisi Fatma Nur Şenol, “Özel eğitim, çağdaş eğitimin olmazsa olmazlarındandır. Engellinin en büyük silahı ise sabır ve azimdir. Engelleri sevgiyle hep birlikte aşacağız” dedi.