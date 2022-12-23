Vali Mustafa Çiftçi’nin de ziyaret ettiği gençlik kampı, Yusuf Demirel’in “Müslüman bir genç nasıl olmalıdır?” konulu sohbeti ile başladı. Ardından Çorum Genç İHH Başkanı Furkan Şentürk, globalleşen dünyada gençlik çalışmalarının öneminden bahsetti. Çorum İHH Mütevelli Heyet Başkanı Selim Özkabakçı ise mazlum coğrafyalar ve bu bölgelerdeki vakıf çalışmaları hakkında gençlerle söyleşide bulundu.

Oba'da ayrıca gençler okçuluk, ebru sanatı, matrak oyunu ve çeşitli grup oyunları oynadılar, kamp ateşi eşliğinde ezgiler söyleyip doyasıya eğlendiler. (Haber Merkezi)

