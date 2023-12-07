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Toplantıya, TOBB Çorum İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Genç Girişimcilerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Keskin, TSO Genel Sekreteri Murat Zeybel ile Çorum İl Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Altan, Tokat Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Fikret Ayvaz, Yozgat Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Davuthan Ekici ve Amasya Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Emre Kaya ve komite üyeleri katıldı.

Çorum TSO TOBB Genç Girişimciler Kurulu organizasyonu ve Avrupa İşletmeler Ağı Merkezi desteği ile Amasya, Tokat ve Yozgat illerinden gelen genç iş adamları ile Çorumlu genç girişimcilerinin bir araya geldiği toplantıda yeni iş birliği ortaklığı yapıldı.