11 yaşından itibaren Mimar Sinanspor altyapısında forma giyen ve yeşil-siyahlı forma ile birçok başarıya imza atan genç futbolcu dün gece Çorum-Ankara Karayolu Burunçiftlik köprü altında yaşanan kazada hayatını kaybetti. Genç futbolcunun öldüğü kazada Hasan K. (20), Ali T.T. (6) ve Beyza B.T. (11) yaralandı.

ASKF'DEN BAŞSAĞLIĞI

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) genç futbolcunun ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "Mimar Sinanspor Kulübü futbolcularından Hasan Mert Kesgin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma ALLAH'TAN rahmet ailesi ve yakınkarına başsağlığı dileriz" denildi.