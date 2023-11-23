Tahmini Okuma Süresi: dakika

10 okuldan 60 sporcu öğrencinin mücadele ettiği Liseli Genç Erkekler Bovling İl Birinciliği sona erdi.

Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlenen il birinciliği oldukça zevkli ve çekişmeli yarışmalara sahne oldu. Mehmetçik Anadolu Lisesi, 1116 puanlı Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 1 puan önünde yer alarak şampiyonluk ipini göğüsledi, Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinciliği elde ederken, 1092 puan toplayan Spor Lisesi üçüncülük kupasının sahibi oldu. Özejder Sosyal Bilimler Lisesi topladığı 1074 puanla dördüncülüğü elde etti. Dereceye giren takımlara kupa, sporculara ise madalya verildi.

Şampiyon Mehmetçik Anadolu Lisesi ile ikinci olan Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Çorum’u temsil etme hakkı kazandı.