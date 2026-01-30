Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önceki dönem Başhekim Yardımcısı Eczacı Abdul Samed Erdal ile Diyetisyen Şeymanur Sarıkabak, düzenlenen törenle nişanlandı.

İl Özel İdaresi’nde şef olarak görev yapan Mustafa–Azime Sarıkabak çiftinin kızları Şeymanur ile Milli Eğitim’den emekli Yunus–Hatice Erdal çiftinin oğulları Abdul Samed Erdal’ın nişan merasimi Çorum Turizm Otelcilik Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

Aile yakınları ve davetlilerin katılımıyla samimi bir atmosferde gerçekleşen törende; genç çiftin nişan yüzüklerini Çorum Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın taktı.

Mutlulukları gözlerinden okunan Şeymanur ve Abdul Samed Erdal çifti, davetlilerin tebriklerini kabul etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR