İlçede sevilen ve çevresi tarafından takdir edilen Sefa Almacı’nın vefat haberi, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini derin bir üzüntüye sevk etti.

Genç yaşta hayatını kaybeden Sefa Almacı’nın cenaze töreniyle ilgili detayların daha sonra paylaşılması bekleniyor.

İskilip Kaleboğazı Mahallesi’nden Halk Eğitim Merkezi’nden emekli Nevzat Almacı'nın oğlu olan Sefa Almacı’nın cenazesi bugün (14 Temmuz 2025 Pazartesi günü) öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Hacıkarani mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi