Mehmet Altuntaş (59)'un kullandığı elektrikli motosiklet, Mimar Sinan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde kontrolden çıkarak bir işyerinin bahçesine devrildi.

Sabah mesaiye geldiklerinde kazayı gören işçilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Altuntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay ile ilgili güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kazanın sabaha karşı 03.00'da meydana geldiğini tespit etti.

Altuntaş'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.