Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi’nde U14 ve U15 Ligi’nde 11.hafta, U16 Ligi’nde 9.hafta, U17 Ligi’nde ise 8.hafta heyecanı yaşandı.

5.Grup’ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK U14 ve U15 takımı Ankara’da Etimesgut Belediyespor’un konuğu oldu. U14’ler rakibi ile 1-1 berabere kalırken, U15’ler ise 2-1 mağlup oldu. 5.Grup’ta mücadele eden Çorum FK’nın U16’ları ise yine Ankara’da Gençlerbirliği ile karşılaştı. Kırmızı-Siyahlılar rakibine 3-0 yenilerek haftayı puansız kapattı. 4.Grup’ta mücadele eden Çorum FK’nın U17’leri ise Düzce deplasmanında Düzce Cam Düzcespor’un konuğu oldu. Düzce Şıralık 1 No’lu Saha’da oynanan bu karşılaşmayı ise Çorum FK’lı gençler 3-2 kaybetti.

4 kategoride çıktığı maçtan sadece 1 puan çıkarabilen Ahlatcı Çorum FK, en fazla puan kaybı yaşadığı haftayı geride bıraktı.