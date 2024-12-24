Edinilen bilgilere göre, sezon başında Alagöz Holding Iğdır FK’dan transfer edilen 35 yaşındaki savunma oyuncusu Mehmet Tayfun Dingil, takımdan ayrıldı. Deneyimli futbolcunun ayağındaki sakatlık nedeniyle futbolu bırakma kararı aldığı ve bu yüzden Ahlatcı Çorum FK’dan ayrıldığı edinilen bilgiler arasında.

Mehmet Tayfun Dingil, 9 lig maçında 465 dakika, 24 Erzincanspor’la oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5.Eleme Turu maçında ise 89 dakika süre aldı. Dingil, bu maçlarda skora katkı sağlayamazken, kart da görmedi.